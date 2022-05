Législatives : Thiébaud Grudler veut se faire un prénom

Il a replacé sa candidature dans le déplacement d’Emmanuel Macron à Belfort, le 10 février. « Il a placé Belfort et son territoire au cœur de sa stratégie énergétique », rappelle-t-il. « C’est bon pour l’attractivité, l’emploi et la reconstruction de l’appareil productif », assure-t-il. « Désormais, nous avons besoin d’un député de la majorité, estime-t-il, avant de tancer : Nous avons eu un déficit pendant 5 ans. » Il met en avant sa connaissance de l’Assemblée nationale. Il était collaborateur parlementaire du député démocrate du Pays basque Vincent Bru, en charge des questions législatives. Il travaillait les textes, les amendements. « J’étais en lien avec le Gouvernement », glisse-t-il, insistant sur l’efficacité de son carnet d’adresse. Auparavant, il a été directeur de cabinet du maire de Lacanau, Laurent Peyrondet.

Il revendique la pluralité de la majorité présidentielle avec des souverainiste, des sociaux-démocrates et des libéraux et « ça marche », argue-t-il. Et il veut dès aujourd’hui envoyer un message « à tous les républicains », pour « envoyer un message dès le 1er tour », notamment face au risque du vote Rassemblement national (lire notre article). Aujourd’hui, c’est « le grand saut », admet le jeune candidat, qui s’était déjà présenté aux élections départementales en 2015, dans le canton de Belfort-2. Il n’a pas encore annoncé le nom de son suppléant.