Législatives : Philippe Vourron candidat Reconquête dans la 4e circonscription du Doubs

Philippe Vourron, encarté Reconquête, annonce sa candidature dans la 4e circonscription du Doubs. Né à Seloncourt, l’employé de 56 ans inscrit en tête de ses priorités « les Français et la France, mon pays que j’aime ». À la liste de ses préoccupations, figurent notamment « les Français qui se lèvent tous les jours pour aller bosser », l’objectif étant de leur « redonner toute l’aide sociale qu’ils financent avec leur sueur ». Outre la frange active de la population, le candidat souhaite se pencher sur la jeunesse et le troisième âge, qui méritent « tranquillité à l’école » pour les uns et « dignité et protection » pour les autres. « La sécurité que nous devons aux Français », résume‑t‑il.