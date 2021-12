L’école élémentaire René-Rucklin entièrement rénovée

En 2019, un grand projet de restructuration des bâtiments de l’école a été lancé par la Ville de Belfort et le Grand Belfort dans le cadre du renouvellement urbain des Résidences. Les travaux viennent d’être achevés. L’objectif : réduire la consommation en énergie, rendre les bâtiments accessibles à tous, améliorer le confort dans les salles de classe et repenser les espaces verts, en accord avec les enseignants. « Les propositions tiennent compte de la dimension pédagogique de la cour d’école : mise en place de signalétique, points d’affichage, traçage au sol de jeux pour les enfants, bacs à tri, local à vélo couvert, espaces verts et ombragés » ont été créés, détaille le communiqué.

La nouveauté : la création d’un espace d’accueil périscolaire et de restauration scolaire de 330m². « L’extension est composée d’un espace modulable multi-activités de plus de 100 m², d’un espace self-service, d’une salle de restauration et d’un lieu dédié à la santé où infirmière et psychologues scolaires accueillent les enfants », rapporte le communiqué.

C’était la première fois que l’école connaissait des travaux depuis sa mise en service, en 1962. « Ce projet répond à un souhait ancien et ardent de la part des enseignants comme des parents d’élèves. Il était urgent de restructurer l’édifice », a argué Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort, lors de l’inauguration, le 2 décembre dernier.