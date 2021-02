Le variant britannique en forte progression dans le Doubs

Le dépistage sera notamment encouragé en milieu professionnel et scolaire. Dans l’académie de Besançon, des tests salivaires à l’attention des élèves se déploieront progressivement à partir de lundi, annonce le communiqué commun de l’ARS et de la préfecture.

« La dynamique vaccinale concourt par ailleurs à gagner du terrain contre le virus en protégeant les plus fragiles et les plus exposés. Dans le Doubs, au 22 février, 25 678 personnes ont reçu une première injection, dont plus de 13 600 ont bénéficié d’une deuxième injection.

La couverture vaccinale du département rapportée à la population générale est proche de la moyenne régionale et significativement plus élevée que la moyenne nationale. »

A partir de ce jeudi 25 février, 245 médecins, qui ont opéré des commandes auprès des officines, peuvent administrer le vaccin AstraZeneca à leurs patients de 50 à 64 ans présentant des comorbidités.

Durant le mois de mars, outre les rappels de vaccination des personnes vaccinées en février, 7 682 primo-vaccinations de vaccin Pfizer sont d’ores et déjà programmées pour poursuivre la couverture vaccinale de la population du département.

Source: communiqué de la préfecture du Doubs et de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté