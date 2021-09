Le TGV souffle ses 40 bougies

Emmanuel Macron doit souffler vendredi les 40 bougies du train fétiche de la SNCF, lancé par Georges Pompidou, construit sous Valéry Giscard d’Estaing et inauguré le 22 septembre 1981 par François Mitterrand entre Paris et Lyon. Il doit notamment dévoiler une maquette grandeur nature de la motrice du TGV M, longtemps appelé « TGV du futur », que la compagnie publique compte mettre sur les rails en 2024. Ce nouveau TGV commandé chez Alstom ne sera pas plus rapide que les dernières rames circulant sur le réseau français – 320 km/h –, mais la SNCF le veut plus confortable, plus modulable, plus écolo, plus économe.

Depuis 1981, le groupe a acheté 549 rames pour environ 15 milliards d’euros, remarque son PDG Jean-Pierre Farandou. « Au total, la SNCF a investi plus de 100 milliards d’euros pour le TGV. C’est un investissement considérable au service de l’économie française et des territoires. Avec le TGV, la SNCF a créé de la richesse et changé la vie des Français », expose-t-il à l’AFP. Le TGV était aussi, avant la pénurie de Covid-19, une activité fort rentable. Mais cet investissement massif a également plombé les comptes de l’entreprise, dont l’énorme dette a longtemps été préoccupante.

Mireille Faugère, qui dirigea longtemps les activités grande vitesse, estime que le TGV a sauvé le train en France, en lui donnant un sacré coup de jeune. « La grande vitesse a complétement remis le ferroviaire voyageurs dans le monde du transport. Je pense que les grandes lignes auraient disparu s’il n’y avait pas eu la grande vitesse », relève-t-elle. « À cette époque-là tout le monde était tourné vers l’aérien et la voiture. »