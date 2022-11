Le plan Blanc déclenché pour répondre à la saturation de l’hôpital Nord Franche-Comté

250 passages par jour aux urgences, dans un service configuré pour accueillir 200 personnes. Et chaque année, on observe une croissance des passages quotidiens de 2 à 3 %. La situation est critique. Et les périodes de saturation « se reproduisent régulièrement », convient Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital Nord Franche-Comté, lors d’une conférence de presse organisée ce mardi midi. La saturation des urgences entraînent une sur-occupation des lits dans les services de médecine de l’hôpital, si les patients doivent être hospitalisés. Et parfois, l’attente pour être hospitalisé est longue depuis les urgences, fautes de lits disponibles. Cet afflux de patients ne correspond pas non plus aux moyens de l’établissement, qui rayonne sur un bassin de santé regroupant 350 000 habitants. « Et nous sommes seul sur ce territoire », rappelle le directeur général. Il n’y a pas d’autres replis. C’est particulièrement vrai pendant les périodes de vacances, le week-end ou la nuit.

Pour répondre à cette situation, le directeur général a déclenché le plan Blanc, qui permet de prendre des décisions dans l’urgence sans recourir aux procédures classiques, « afin d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ». Le plan Blanc a aussi été activé dans la perspective du prochain week-end prolongé, propice à placer de nouveau l’établissement en difficulté. « Nous avons besoin d’anticiper pour éviter [que se reproduise la situation] du week-end dernier », indique Pascal Mathis. Ce week-end, on a comptabilisé jusqu’à 104 patients en même temps aux urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté. Le plan Blanc, contrairement à ses récentes activation pendant la pandémie du covid-19, n’a pas vocation à durer. Pour le moment, il n’y a pas d’annulation des activités programmées. On renforce seulement les effectifs aux urgences, mais les décisions peuvent évoluer en fonction des besoins.