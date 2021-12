Quelqu’un retrouvera-t-il « Le Livre perdu » pour que le Père Noël puisse l’apporter aux enfants sages ? L’histoire, c’est Nathalie Wyss et Bernard Utz qui l’ont écrite. Les illustrations sont de Laurence Clément, illustratrice terrifortaine que les habitués de la Maison de l’environnement connaissent bien. « Qu’elle dessine sur du papier ou des murs, c’est l’exploration du monde par le dessin qui guide son parcours. Ses dessins naviguent entre humour, légèreté et émotion. Elle aime se mettre au service des projets qu’on lui propose pour faire évoluer son trait, avec une préférence pour un aspect graphique, qui fait la part belle à la ligne », écrit le site Les actualittés / Univers du livre. Des illustrations pleine page, pour ce « Livre perdu », un peu comme si un dessin peint sur un mur s’était retrouvé sur les doubles pages de l’album.

En parcourant le livre, les enfants sont invités à crier pour faire fuir les loups, à se boucher le nez pour se prémunir d’une mauvaise odeur, ou encore à froncer les sourcils pour faire peur à une sorcière.

Et puis, l’histoire s’achève sur un coup de théâtre. On ne vous en dira pas plus, mais peut-être est-il prudent de ne pas lire ce livre juste avant d’aller au lit, de peur que les plus petits et les plus sensibles ne fassent de mauvais rêves.

« Le Livre perdu », de Nathalie Wyss et Bernard Utz, illustrations de Laurence Clément, éditions Helvétiq