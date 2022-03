Le Grand Belfort teste des bennes à ordures ménagères électriques

« Les agents du service déchets ménagers ont pu constater un fonctionnement silencieux et une bonne réactivité en termes de conduite », précise le communiqué. « De plus, la maintenance est réduite sur ce genre de véhicule et permet d’économiser entre 70 et 80 litres de gazole au 100 km », poursuit la Ville. Point noir : l’autonomie,encore limitée, qui ne permet pas d’assurer des tournées complètes. « Le camion nécessite un temps de charge de 8 à 12 heures », pour seulement 100 km d’utilisation. Mais aussi le coût : « ce type de véhicules est très coûteux comparé à des camions classiques », selon le Grand Belfort.

Pour cette année, aucun achat de bennes à ordures électriques n’est prévu. Mais « un bilan va être remonté au concessionnaire et des réflexions sont en cours », étaye le service communication du Grand Belfort.