Le festival de jazz Be Bop or Be dead va ouvrir une nouvelle page

« Tu peux reprendre les articles précédents », sourit François Lanneau, le fondateur de l’association Bonus track et du festival de jazz émergent Be Bop or Be Dead. « Mais cette année, c’est encore mieux », enchaîne-t-il. En cinq éditions, le festival a proposé une scène aux petits oignons. Avec des pointures comme Roberto Fonseca et Youn Sun Nah. Mais surtout des talents purs de la scène de jazz qui maintenant font l’unanimité : Brandon Lewis, qui a été élu personnalité jazz de l’année par le New York Times, Jaimie Branch, Christian Scott, Tigran Hamasyan… Pendant cinq éditions, François Lanneau a proposé un plateau 100 % émergent et 100 % alternatif. Aujourd’hui, il est l’heure de tourner la page, sans amertume. Au-delà des noms, François Lanneau retient surtout la réaction des gens qui se disait : « Je ne pensais pas que cela pouvait être ça le jazz ! » François Lanneau a exploré les territoires, les instruments, les associations, les univers pour toujours surprendre les festivaliers. Cette dimension « prescripteur » est sûrement la plus belle des récompenses. « Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons proposé, avec nos moyens », confie-t-il. Avec, à chaque concert, le risque que ce soit le dernier… Au bout de 10 ans, l’association « clôt » un chapitre et un autre s’ouvrira prochainement, alors que la situation est vraiment très délicate pour les salles de spectacle.

Le festival reposait aussi sur l’organisation de concerts dans des lieux insolites. Et qui dit Be bop or be dead dit galerie d’art Cheloudiakoff, rue des Capucins. Forcément, cette dernière édition pose en partie ses valises « là où tout a commencé ». Pour cette dernière édition, 6 concerts sont prévus, dont un ce vendredi soir et cinq ce samedi ; trois sont notamment programmés samedi après-midi à l’école d’Art Gérard-Jacot à Belfort où un concert est prévu par étage, dans une sorte de cheminement vers l’artiste. À cette occasion, on pourra notamment découvrir les talents de guitariste de David Demange, le directeur du Moloco, salle de musique actuelle d’Audincourt. Ce guitariste classique est autant capable d’interpréter des répertoires du XVIIe siècle, du XVIII siècle, que de se plonger dans du Tango ou de la bossa nova. « Il proposera un moment d’intimité », garantit la programmation, avec « des pages étonnantes de la guitare classique ». « David pourrait être guitariste de métier », avertit François Lanneau pour replacer le talent de l’artiste.