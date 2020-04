L’ARS reconnaît « une crise majeure » à la Rosemontoise

L’établissement a été placé sous administration provisoire. Il fait face à « une situation sanitaire particulièrement grave », acquiesce l’ARS. Il bénéficie, comme d’autres établissements de la région, de conseils d’hygiénistes pour gérer cette crise sanitaire, et de médecins. Il a été renforcé par des infirmières et des administrateurs appuient la direction. Des unités de l’unité mobile de premiers secours (UMPS) et des sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort renforcent également les effectifs confirme le préfet du Territoire de Belfort. « Je me félicite de cette décision d’une administration provisoire », relève le préfet. Il a apprécié que l’on renforce les équipes. Il valide également le lien tissé avec les familles. Une lettre a été envoyée. « J’ai pris note, poursuit-il, que tous les soignants ont reçu un dépistage. »

Ce dépistage massif vise à disposer « d’une vision précise de la contamination », explique Agnès Hochart. Parmi les autres mesures prises, il a été acté de prendre la température du personnel à chaque prise de poste. Une communication de l’agence régionale de santé est également envisagée dans les jours qui viennent, sans certitudes. Aucune raison expliquant cette situation n’a cependant été avancée par l’ARS, notamment sur des soucis de management que nous évoquions la semaine dernière ; l’ARS salue « un travail très fort avec la directrice qui était déjà en place ». Une chose est certaine, l’ARS ne veut pas communiquer dans les détails, notamment sur le nombre de victimes, invoquant le secret médical et le respect de la vie privée.

« Depuis 15 jours, on a très peu d’évolution », apprécie Agnès Hochart, qui analyse globalement la situation des Ehpad. Les stratégies ont donc été « efficaces », car on observe une « stabilisation ». Quand c’était possible, les résidents touchés étaient installés dans des « secteurs » covid-19, limitant ainsi la diffusion du virus. « Chaque Ehpad a adapté sa stratégie en fonction de sa situation et avec l’appui des hygiénistes », remarque Agnès Hochart.