La Savoureuse et l’Ognon en vigilance jaune

Le service de prévision des crues a placé, ce mercredi 23 décembre 2020, le tronçon de l’Ognon en amont de la Linotte en état de vigilance de niveau jaune « Crues » (niveau 2 sur une échelle de 4), indique la réfecture de Haute-Saône dans un communiqué. « Après une hausse modérée des niveaux de l’Ognon en amont de la Linotte dans la journée de mardi, une légère baisse est observée durant la journée de mercredi. De nouvelles précipitations sont attendues à partir de mercredi après-midi. Les cumuls pourraient à nouveau être conséquents sur les reliefs vosgiens. Le niveau de l’Ognon

amont devraient repartir à la hausse dans la soirée de mercredi.

Les premiers débordements et dommages localisés pourraient être observés dans la nuit de mercredi à jeudi », indique la préfecture.

La Savoureuse, dans le Territoire de Belfort, est aussi en vigilance jaune. Le site Vigicrues indique que « les niveaux de la Savoureuse et de l’Ognon amont, stables voire en légère baisse jeudi matin, devraient repartir à la hausse dans l’après-midi de jeudi, et les niveaux des premiers débordements et dommages localisés pourraient être atteints dans la soirée de jeudi sur ces tronçons. La vigilance jaune est par conséquent maintenue. La pluie devrait laisser place à la neige en cours d’épisode, jusqu’à basse altitude sur tous les bassins, freinant la hausse des cours d’eau. Il existe des incertitudes sur la chronologie de ce passage en neige. »