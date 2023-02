Le Territoire de Belfort et Haute-Saône interdisent un concert néonazi le 25 février

Night for blood. Nuit pour le sang. C’est le nom d’un festival de musique aux furieux relents nazis. L’évènement programme quatre groupes de black métal national-socialiste ce samedi 25 février, dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges, comme le décrivait le média d’investigation Rue 89 Strasbourg, le 19 février.

Le lieu exact de l’évènement n’est pas connu. Il se tient dans un périmètre de 50 km de Saint-Dié-des-Vosges, comme l’indique le média strasbourgeois, qui a enquêté. « Tout l’enjeu pour les organisateurs de ces rassemblements néonazis, c’est de maintenir l’adresse de l’événement secrète jusqu’au jour de l’événement », explique l’auteur de l’article.

Mercredi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé à six préfets de l’Est de la France de prendre un arrêté interdisant la tenue de ce concert néonazi. Cela concerne le département des Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Saône. « L’affiche de cette soirée porte explicitement des symboles nazis et la dénomination des groupes y fait ostensiblement référence », indique à ce sujet la préfecture de la Haute-Saône, dans le communiqué annonçant l’interdiction. « Ces concerts sont dès lors susceptibles de donner lieu à des propos et des gestes incitant à la haine raciale, à la violence ou à l’apologie des crimes commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, propos répréhensibles au plan pénal », ajoute le document. La préfecture du Territoire de Belfort a également décidé de prendre un arrêté contre ce type de manifestation, par précaution, apprend-on auprès d’une source interne.

Deux des groupes sont originaires de France, un de Suisse et un d’Allemagne. Selon le journaliste de Mediapart Donatien Huet, « si cette soirée a bien lieu, il s’agirait du premier événement majeur de ce genre en France depuis quelques années. Le dernier « Call of Terror » a eu lieu en fév. 2019 près de Lyon ; le dernier « Night of Honour » s’est tenu en fév. 2018 dans le local de Serge Ayoub en Picardie ».