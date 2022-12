La pompe à chaleur en pleine heure de gloire 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) elle-même y voit « une technologie critique pour décarboner le chauffage ». Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le monde devrait passer de 190 millions d’unités aujourd’hui à 600 millions d’ici 2030, couvrant 20% des besoins de chaleur, préconise-t-elle. Alors, tenons-nous là une solution miracle? Comment ça marche? « Ce n’est pas un miracle, mais de la thermodynamique utilisant des calories disponibles et gratuites, » dit David Bonnet, de l’Association française pour la pompe à chaleur (Afpac). Ces calories sont récupérées dans le sol (géothermie de surface), les nappes phréatiques, ou l’air extérieur, transportées via des fluides frigorigènes. Un compresseur relève leur niveau de température pour les céder ensuite au circuit de chauffage du bâtiment. Ces équipements fonctionnent quasiment tous à l’électricité. On distingue les « PAC » air-eau, pour radiateur standard ou plancher chauffant-rafraîchissant. Et la version air-air, qui transmet la chaleur via un système de ventilation; réversible, elle peut rafraîchir. Le procédé, mis au point par un Américain dans les années 1930, a fait florès aux Etats-Unis dès après la guerre, pour le chaud et le froid.

Le secteur en France se réjouit de voir son heure venue, car « l’environnement devient la préoccupation de tous et on comprend que les énergies fossiles vont être plus chères ». Les dernières années ont été florissantes. Désormais la France compte 5 millions de PAC, dont plus d’un million vendues en 2021, selon l’Afpac. Cela avait commencé timidement au choc pétrolier, raconte David Bonnet, qui a construit en 1975 en France la première machine issue d’un brevet de General Electric. Mais la demande a longtemps stagné, variant au gré des prix du fioul, des aides, des opérations de promotion tentées par EDF, pâtissant aussi d’acteurs peu fiables attirés par l’effet d’aubaine. In fine, les trois fabricants nationaux ont été rachetés par des marques étrangères. Ce n’est que ces dernières années que le pays voit revenir des usines, assemblant des machines aux composants plus ou moins hexagonaux.