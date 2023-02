La pénurie de médecins fragilise le Samu de l’hôpital Nord Franche-Comté

Lors de ses vœux, Pascal Mathis évoquait les difficultés de fonctionnement de l’hôpital (lire notre article). Indiquant que les situations de crise devenaient presque la normalité. Le service du Smur ne fait pas exception. Pascal Mathis se veut toutefois rassurant. L’organisation du Samu est régionale. On joue entre les territoires. On peut aussi s’appuyer sur les hélicoptères, notamment celui du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon ou Dragon 25, l’hélicoptère de la sécurité civile. Et les urgences s’appuient aussi sur les pompiers. Les syndicats ne croient toutefois pas trop à cette force du maillage sanitaire alentour pour compenser, car il « est tout autant en difficulté ».

« Cela est préjudiciable à la prise en charge pré-hospitalière des situations d’urgences vitales », estime le communiqué des syndicats. « Comment est-il possible qu’ici, comme partout, en 2023, des lits, des blocs opératoires et des lignes de Smur ferment faute de soignants », questionne l’intersyndicale. Cette dernière interpelle alors l’agence régionale de santé : « Quel avenir pour la 2e ligne de Smur de l’hôpital Nord Franche-Comté. » Elle attend des engagements forts de l’ARS pour renforcer l’équipe de médecins urgentistes de l’hôpital Nord Franche-Comté et assurer le maintien de cette 2e ligne.

Pour pallier la pénurie de médecins du Smur, il est évoqué la création d’équipages paramédicaux d’urgence, comprenant un infirmier et un ambulancier. Solution « dont les entreprises privées de transport sanitaire sauront bien entendu tirer profit », redoute l’intersyndicale. Un infirmier « aussi expérimenté et qualifié soit-il, ne remplace pas un médecin, et vice versa », mettent en garde les syndicats.

Sollicitée, l’agence régionale de santé précise qu’elle « travaille en lien avec l’hôpital Nord-Franche-Comté et le Réseau des urgences de Bourgogne-Franche-Comté (RUBFC) pour trouver une solution permettant de maintenir la deuxième ligne SMUR ».