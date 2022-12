La neige et le verglas arrivent dans le nord Franche-Comté

Météo France a étendu sa vigilance orange pour risques de neige et de verglas ce mardi soir, y compris dans le Territoire de Belfort. Le Doubs et la Haute-Saône restent en vigilance jaune. Le Territoire de Belfort est concerné à partir de ce mercredi 14 décembre 2022 3h jusqu’à 12h.

Météo France redoute des routes glissantes : « Le risque de phénomènes glissants est élevé sur l’ensemble des départements en orange, avec une incertitude sur la nature exacte des précipitations. La pluie verglaçante devrait dominer sur le sud de la zone en vigilance orange alors que la neige devrait dominer au nord avec une quantité au sol généralement voisine de 2 à 5 cm, localement un peu plus (jusqu’à 10 cm très ponctuellement).»

Dans le Territoire de Belfort, le risque de verglas se concentre sur la matinée de mercredi. Un redoux est prévu dans l’après-midi. En attendant, la préfecture en appelle à la vigilance. Informant que les perturbations pourraient générer des problèmes de circulation notables. Mais aussi engendrer des coupures d’électricité et de téléphone. Des endommagements de toitures et de cheminées. La préfecture conseille aussi aux Terrifortains de protéger leurs maisons et leurs biens du vent et de limiter leurs déplacements si possible.

Le réseau Optymo est d’ailleurs en difficulté sur de nombreuses lignes ce mardi soir sur les lignes 24, 25, 26, 36, 37 et 38. Elles accusent des retards importants en raison de conditions météorologiques difficiles.