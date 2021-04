La gastronomie s’invite à l’UTBM en solidarité des étudiants

12 h. Porte de la Rotonde sur le site de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) de Sevenans. Une foule d’étudiants aux capuches colorés et mines harassés par une matinée de cours, se ruent vers un stand où de mystérieux sacs cabas blancs les attendent. En file indienne, chaque étudiant attend impatiemment de recevoir un paquet aux mille saveurs. “C’est très sympa et ça fait vraiment plaisir de recevoir un repas de qualité. On n’a pas l’occasion d’en manger tous les jours”, confie Juliette, étudiante en 2e année, sourire aux lèvres.

À l’origine de cette initiative, on retrouve un collectif de chefs cuisiniers terrifortains. Enrico Caruso, Clement Jullerot, Philippe Simon, Hilona Simon, Florian Gibertini et Dominique Lopes ont souhaité aider les étudiants à traverser cette période difficile, en leur offrant un repas gastronomique. “Cette opération a demandé près de trois semaines d’organisation. Nous avons cuisiné ce matin-même, au sein des murs de la cuisine du collège Jules-Ferry de Delle pour l’élaboration de 400 repas”, explique Florian Gibertini. Accompagnés de Christophe Signe, chef cuisinier de l’établissement, ils ont travaillé à la confection de différents plats : Colombo de volailles ou de légumes, Paris-Brest et brownie Chocolat-Chamallow.