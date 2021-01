La gare de Belfort est accessible à tous

Trois ascenseurs installés. Trois quais réhaussés. 1 km de dalles podotactiles installé… Les travaux de mise en accessibilité de la gare de Belfort viennent de se terminer. Ils s’élèvent à 5,5 millions d’euros, financés par l’État et les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. « La gare de Belfort donne désormais la possibilité pour chacun (personnes âgées, à mobilité réduite ou déficientes visuelles, femmes enceintes ou tout simplement voyageurs chargés d’une poussette ou d’une valise) de se déplacer du parvis jusqu’aux quais et aux trains avec facilité et en toute autonomie », relève SNCF Réseau dans son communiqué de presse de présentation. On peut notamment accéder à tous les quais grâce à des ascenseurs.

En plus de l’accessibilité, les abris voyageurs ont été renouvelés, l’éclairage mis au norme et les panneaux d’informations réhaussés également. 1 100 heures de travaux ont été réalisés par des personnes en insertion professionnelle. La gare de Belfort accueille 2 900 voyageurs quotidiennement.