La CGT de l’hôpital Nord-Franche-Comté appelle à se mobiliser le 21 janvier

Des effectifs supplémentaires. Des lits supplémentaires. Du matériel supplémentaires. Et des salaires revalorisés. La CGT de l’hôpital Nord-Franche-Comté appelle les salariés des hopîtaux, du médico-social, de l’aide à domicile, de la psychiatrie, des Ehpad, du public et du privé, les étudiants des métiers de la santé et la population à se mobiliser ce jeudi 21 janvier, à 10 h, devant les grilles de la préfecture du territoire de Belfort pour crier ces doléances.

« Les personnels et les étudiants sont épuisés et en colère, relève la CGT dans son appel à manifester. Ils dénoncent la surcharge de travail, la mobilité imposée au jour le jour, la mise sous pression constante. »