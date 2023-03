Hydrogène : H2SYS lance un financement participatif pour lever 800 000 euros

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 620 000 euros en 2021, d’1,45 million d’euros en 2022. Aujourd’hui, elle dispose d’un carnet de commandes dépassant le million d’euros. Et le passage à l’échelle industrielle d’une entreprise est toujours « un passage délicat », convient Sébastien Faivre. Qui plus est dans la transition énergétique, « où tout doit avancer à la même vitesse ». Les solutions hydrogène, les stations hydrogène, les financements…

L’entreprise travaille avec Hyundai, Symbio, Enedis et Ballard et a comme références des évènements tels que Les Vieilles Charrues, Les Eurockéennes de Belfort ou encore Le Tour de France. Cette levée de fonds vise justement « à financer cette industrialisation et notre croissance », convient Sébastien Faivre. « Avec ces fonds, nous achèterons du matériel pour produire de manière plus industrielle Boxhy® et recruter, notamment sur les aspects commercial et montage », énumère Sébastien Faivre. Aujourd’hui, la société veut produire des volumes.

Le financement a été lancé début mars. Aujourd’hui, plus de 16 % des fonds recherchés ont été collectés. C’est ouvert jusqu’à début mai.