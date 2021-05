Hôpital Nord-Franche-Comté : la réanimation demande plus de reconnaissance

« La réanimation n’est pas en promotion. Nos compétences sont votre assurance », peut-on lire sur un panneau des manifestants. Sur un autre, on découvre : « Métier formidable, statut fort minable. » Le message est clair. Dans le cadre d’un mouvement national, plusieurs dizaines de membres des équipes de réanimation de l’hôpital Nord-Franche-Comté se sont mobilisés ce mardi 11 mai. Ils ont dénoncé « l’absence de reconnaissance de la spécificité et des compétences nécessaires à l’exercice en réanimation et soins continus », observe ce mouvement dans une motion qu’ils ont remis à l’agence régionale de santé (ARS).

Ils remarquent que « le développement des technologie et des procédures de pris en charge en réanimation ont induit ces dernières années une évolution majeure des compétences ». La crise sanitaire a augmenté la tension sur ces services depuis un an. Et le personnel a le sentiment qu’on demande « toujours plus », sans « qu’aucune revalorisation ne soit proposée ». Le personnel alerte sur le rythme de travail, la « cadence soutenue », accentuée la encore par la crise sanitaire, entraînant « un épuisement des équipes ». « Les renforts des collègues [aides-soignants et infirmiers] ont été apprécié, observe la motion, mais ils ont aussi démontré les carences entre les socle de formations initiales et les compétences exigées par l’exercice en réanimation et unités de soins continus », note la motion.

Les signataires demandent une revalorisation salariale, une formation diplômante reconnaissant cette spécificité et une réévaluation du nombre d’infirmières, aide-soignantes et kinésithérapeutes, en augmentant le ratio par lit du service de réanimation et de soins continus. Surtout, ils veulent que ce ration soit calculé en fonction du nombre de lits et non pas du taux d’occupation.