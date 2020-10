General Electric : l’intersyndicale s’attaque à « l’évasion fiscale »

« Plus on produit, plus on est en déficit. » Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE-CGC, résume simplement les choses. L’organisation financière du groupe industriel américain fragilise les unités françaises. Les bénéfices sont dirigés vers la Suisse. Les coûts vers les autres entités. Mais au-delà de ces pratiques nommées parfois optimisation, Philippe Petitcolin n’hésite pas à dénoncer une pratique « illégale ». La première d’entre elle concerne le paiement des droits à la technologie. Des droits payés pour fabriquer les turbines à gaz, comme la 9HA, la plus grande et plus puissante du monde, fleuron technologique belfortain. Rappelant, au passage, que dès le rachat de la branche énergie d’Alstom en 2014, les bénéfices et les brevets liés à Alstom ont été transférés en Suisse.

Ces droits à la technologie sont reversés pour financer la recherche et le développement. Ce qui semble logique. Mais un coefficient est appliqué à ce prix en fonction de la taille de la turbine. Plus elle est grosse, plus vous payez. « Nous finançons [donc] beaucoup plus que la R&D, déplore Philippe Petitcolin. C’est la formule qui nous grille. » L’unité belfortaine supporte donc un surcoût dans la conception. Et cet argent reste quand même dans le giron de General Electric ; elle est transférée à une autre entité.

Autre sujet, celui de la répartition des marges entre les différentes entités de General Electric intervenues dans la réalisation d’un produit. « On peut avoir des profits en Suisse (dans les entités GE localisées en Suisse, NDLR) qui sont 300 à 400 % supérieurs à nous alors que rien n’est produit en Suisse », dénonce-t-il. « Cette répartition de la marge devrait être faite par rapport à la valeur ajoutée », tance Philippe Petitcolin. Mais il estime que la France peut agir, depuis qu’elle a ratifié des principes de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE). « Il faut activer les leviers », insiste-t-il. « Nous ouvrons donc un nouveau champ d’actions juridiques », révèle-t-il en amont de la manifestation qui a rassemblé un millier de personnes, ce samedi 24 octobre.