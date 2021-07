Florian Bouquet veut travailler sur l’identité du Territoire de Belfort

Pour la nouvelle mandature, Florian Bouquet affirme vouloir accomplir un travail sur l’identité et la revalorisation du Territoire de Belfort. Il souhaite donner au Territoire de Belfort une identité forte : « L’aménagement du ballon d’Alsace est essentiel. Grâce à nos travaux, ce sera le premier massif à être labelisé grand site de France », affirme le président.

Il souhaite également remettre tous les gymnases aux normes : « On a sept ans pour tout mettre en œuvre », déclare-t-il. La maison de l’environnement est également au cœur de ses préoccupations : « Il faut tout refaire, pour en faire une maison de l’environnement 4.0. Elle doit devenir une vitrine du développement durable. » Les maisons de retraite de Giromagny et Valdoie « doivent aussi être refaites en intégralité ». Le but, c’est de créer un cadre de vie agréable pour tous. « Je veux que quand quelqu’un s’arrête sur le Territoire, il se dise : Waouh, c’est ça le Territoire de Belfort ! », déclare le président.

Et pourquoi pas créer une filière lait pour travailler sur l’identité du Département. « Soutenir les filières courtes, pour créer une véritable identité territoriale, et pourquoi pas créer une maison du Terroir avec la filière lait en priorité », affirme Florian Bouquet. Quant au bâtiment des archives, actuellement dans les remparts du château, il souhaite construire un bâtiment des archives. « On va pouvoir réveiller les archives en créant un lieu culturel, pourquoi pas avec une exposition tous les mois. Les salariés n’attendent que ça », argue-t-il. Quant aux budgets pour tous ces projets, pas d’inquiétude selon lui : « Même si on a beaucoup de projets, je connais le budget. En 2015, tout cela n’aurait pas été possible, mais maintenant, on peut prévoir des projets sur l’avenir. On aura beaucoup de choses à annoncer d’ici les prochains mois. »