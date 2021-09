Pays de Montbéliard : des ateliers pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement

Pays de Montbéliard Agglomération s’inscrit cette année dans la démarche du Plan Alimentaire Territorial (PAT) lancé par l’Etat pour sensibiliser les plus jeunes à une consommation écologique. « L’objectif est de mettre à disposition de ses habitants un ensemble de moyens permettant une prise de conscience des rapports entre l’Homme et son environnement afin de faire évoluer les comportements dans une démarche éco-citoyenne », argue le dossier de presse de PMA. Pour cela, l’agglomération a conçu un parcours de l’éco-citoyen sur le thème de l’alimentation durable et du jardinage.

L’objectif de PMA, pour les classes élémentaires qui participent est de faire découvrir les bases de l’alimentation, la manière dont poussent les fruits et légume et le processus de production jusqu’à la consommation. Des animations sont prévues au sein des écoles, ainsi que sur le terrain (potager, verger, exploitation agricole). Les séances leur feront découvrir les différents types de jardin, les différentes plantes potagères, apprendront à définir le gaspillage et découvriront comment y remédier. Ils iront également visiter un potager, ou un verger pour mettre en application ce qu’ils ont appris.

En complément, les écoles pourront aussi s’inscrire au programme de la Damassine où sont proposés des ateliers sur « vergers et biodiversité », « abeilles et compagnie », « tri, compostage et jardinage », « paysage et patrimoine rural ». Un programme qui permettra aux enfants de faire des travaux sur le compost, sur le photo-langage. Un atelier plantation aux potagers est également organisé. De quoi sensibiliser tout en s’amusant.