Météo: le nord Franche-Comté sous la menace des orages

Quelques orages ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi, et les averses résiduelles se sont évacuées fin de matinée vers l’Allemagne, indique Météo France dans son bulletin d’alerte Météo de ce samedi matin, 4 juin. « Un temps calme et globalement sec s’installe sur l’ensemble des régions du Nord-Est jusqu’en fin d’après-midi », précise Météo France.

C’est en fin de journée que les choses vont se dégrader : « En soirée, un nouvel épisode orageux débute sur la Bourgogne et la Champagne, puis s’étend en direction de la Franche-Comté et de la Lorraine en première partie de nuit de samedi à dimanche. L’Alsace est concernée plus tardivement, à partir de minuit ».

Météo France annonce de fortes rafales de vent, entre 80 et 100 km/h, des chutes de grêle, avec parfois des grêlons de taille importante. « On attend également de fortes intensités pluvieuses : jusqu’à 20 à 40 mm, localement 50 mm en moins d’une heure sous une cellule orageuse marquée, ou suite au passage de plusieurs foyers orageux. L’activité électrique s’annonce également marquée. Même si le risque de phénomènes violents concerne l’ensemble des régions du Nord-Est, la Bourgogne Franche-Comté ainsi que le sud de la Champagne-Ardenne et le sud Lorraine semblent être les plus exposés à ce risque de la soirée au milieu de nuit de samedi à dimanche. »

La préfecture de Haute-Saône a publié en fin de matinée de ce samedi un communiqué dans laquelle elle indique que, « après un premier épisode de pluies soutenues remontant du nord de la Franche-Comté, un nouvel épisode pluvio-orageux va s’étendre en direction de la Haute-Saône en début de soirée. Ces phénomènes violents pourraient se développer à partir de 18 h sur le département de la Haute-Saône ».

Météo France estime que cet épisode orageux s’achèvera « au plus tard dimanche matin avec l’évacuation des orages les plus forts par les frontières allemandes et suisses ».