Bourgogne-Franche-Comté : plus de 200 000 chaudières au fuel à changer

« Dans la région, près de 206 300 foyers font principalement usage du fioul pour chauffer leur logement », constate David Brion, de l’antenne régionale de l’institut national de la statistique et des études économiques. « Cela représente 16 % des ménages de la région qui sont ainsi directement concernés par l’annonce cette semaine par le gouvernement, qu’à partir du 1er janvier 2022, les remplacements d’installations au fioul seront interdits, tout comme a fortiori la mise en place de nouvelles installations. La Bourgogne-France-Comté est la région de France où les foyers se chauffent le plus souvent avec ce combustible. Cet usage est d’un niveau proche en Grand-Est et Bretagne, 15 %, plus fréquent qu’en moyenne en France métropolitaine, 11 %, et bien plus qu’en Île-de-France, 6 % et Corse, 3 %. »