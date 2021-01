Entreprises : « Le premier semestre 2021 va être très difficile »

La crise sanitaire a montré l’importance du numérique dans les entreprises. Et le retard enregistré dans certains secteurs. Pas simple, non plus, pour un commerçant, présent par exemple toute la journée dans sa boutique, de s’y investir. Mais la révolution numérique, c’est déjà disposer d’un fichier client, d’avoir des réseaux sociaux, de pouvoir contacter les clients par sms et de disposer d’un site vitrine, énumère Alain Seid. Autant de choses pour faire venir le client. Car il ne faut pas se tromper de cible : l’enjeu n’est pas forcément, pour un commerçant, d’avoir un site marchand, très onéreux et pas toujours pertinent. Si le click & collect a pu sauver les meubles, il ne représente que 10 à 15 % du chiffre d’affaires mensuel insiste le président de la CCI. Des services et des formations existent au sein des chambres consulaires pour accompagner ce passage.

Petit à petit, on s’approprie quand même les outils numériques, comme on le voit dans l’univers agricole. Si la numérisation a gagné les fermes depuis quelques temps, notamment autour de la traite, la consommation locale encourage à aller plus loin. La chambre d’agriculture a surfé, pendant la crise, avec le conseil régional, sur l’emballement autour des produits locaux, en adhérant à la plateforme jveuxdulocalbfc.fr « La demande est forte, apprécie Georges Flotat, premier vice-président de la chambre d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort. Mais il faut la satisfaire. » Aujourd’hui, près de 20 % des exploitations proposent de la vente directe. Mais il rappelle que le métier premier des agriculteurs est de produire, vendre en est un autre. « Cela s’apprend. »

Apprendre, justement, c’est l’une des principales inquiétudes de Christian Orlandi. « En 2020, on a foutu en l’air toutes les formations en entreprises. Les gamins qui vont arriver à l’examen de CAP, ce sera la catastrophe, car ils n’auront que du théorie et pas la découverte du métier. On est en train de bousiller la formation des gamins », regrette-t-il. 2020 a fragilisé de nombreuses situations. Et l’avenir n’est pas très dégagé. Mais les consulaires veulent être optimistes. « On s’adapte », comme le résume Georges Flotat.