En commun pour Belfort : « Damien Meslot ne s’est pas emparé » du plan local d’urbanisme

Tout d’abord, En commun pour Belfort s’étonne de l’unique objectif affiché : revenir à 50 000 habitants. « Mais rien ne le permet », assurent Mathilde Regnaud-Nassar et Jean-Jacques Vernier, le président de l’association En commun pour Belfort. Sans être aussi directe, la préfecture cible aussi ce problème : « Le PADD (plan d’aménagement et de développement durable, NDLR) fixe l’objectif de revenir au seuil de 50 000 habitants et de s’y maintenir, sans toutefois décliner des outils en ce sens (réflexion sur la typologie de logement par quartiers, renforcement de vie, com…). »

« L’objectif de Damien Meslot est de faire venir des cadres et il justifie tous ses gros projets de cette manière-là », remarque Jean-Jacques Vernier. « On ne peut pas faire un PLU destiné à une partie de la population et à un quartier », embraie Mathilde Regnaud-Nassar, qui remarque que Belfort perd beaucoup d’habitants au profit de la première couronne. « Ce qui manque dans ce PLU, c’est une vision d’ensemble », insiste-t-elle. « Ce qui me gêne, c’est qu’il n’y a pas de perspectives d’avenir », abonde Jean-Jacques Vernier.