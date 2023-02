Emmanuel Viellard : « L’entreprise est un partenaire fiable »

Les détracteurs de la réforme des retraites craignent que le recul de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans ne conduise à déplacer les pensionnaires d’une retraite en allocataires du chômage, compte tenu du faible taux d’emploi des seniors ; en 2021, le taux d’emploi des 55 à 64 était de 56 % (lire par ailleurs). « Je souhaite garder les expérimentés », confirme pour sa part Emmanuel Viellard, précisant également que pendant des années, on a découragé les chefs d’entreprise à les garder. « J’ai 200 postes ouverts [à Lisi], replace-t-il. Même à 60 ans, je les prends. »

Au-delà de la réforme, il souligne surtout que les entreprises ont besoin d’un pays « en bonne santé ». Entre les lignes, on sent surtout que les chefs d’entreprise demandent de la sérénité. Et de leur faire confiance. Devant eux se dressent des défis de taille : la décarbonation notamment. Cet automne, les entreprises ont déjà réussi à réduire rapidement leur consommation électrique. « On nous a demandés de la réactivité, note Emmanuel Viellard. Et nous avons été capables de faire des efforts quand on l’a demandé. » C’est la version court terme de la sobriété. À long terme, des démarches RSE sont mises en place dans les entreprises, souligne-t-il également. Pour Lisi, par exemple, des projets éoliens, solaires et hydrogène sont lancés, avec des objectifs « plus ambitieux » que ceux de l’Union européenne, en parallèle d’une réflexion sur la raison d’être du groupe. « Toutes les entreprises s’engagent », insiste Emmanuel Viellard. C’était son message : des entreprises engagées. Dans leur territoire.