Un forum de l’emploi programmé le 26 mars à Andelnans

Les organisateurs du forum de l’emploi du 26 mars à Andelnans veulent innover en s’inspirant du feng chui, cet art japonais quelque peu tendance, censé apporter l’harmonie par l’aménagement intérieur. Pour un Salon tel que ce forum de l’emploi, il s’agit de casser les codes habituels de ce type de manifestation en organisant l’espace en quatre « villages » à la thématique spécifique : un espace de recrutement avec job dating ; un espace « métiers » pour les entreprises ; un espace « conseil » ; un espace « média ».

Le village « recrutement » portera aussi bien sur les jobs d’été, les jobs étudiants, que les emplois en CDI, l’intérim ou encore l’apprentissage. Le village « Métiers » est destiné aux entreprises en quête de nouveaux salariés, mais pas seulement. Il est plus largement ouvert aux entreprises qui souhaitent travailler leur notoriété et mettre en avant leur activité. Elles seront invitées à faire des démonstrations et des expositions, selon les moyens de communication dont elles disposent. Le village « Conseil » regroupera les acteurs de l’aide à la recherche d’emploi et à la qualification : la CCI et la chambre des métiers, le Crepi, les Missions locales, des lycées, des écoles privées ou des centres de formation, IDEIS Montbéliard, etc. Le village « Média » offrira la possibilité aux demandeurs d’emploi de réaliser un CV vidéo avec l’aide d’un coach. Une façon, par exemple, de mettre en valeur ses compétences dans une langue étrangère. Il est organisé avec l’aide de l’association L’Insoliterre, basée à Roppe, dans le Territoire de Belfort.