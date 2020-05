Doubs : retour en classe le jeudi 14 pour les enfants

« Cette réouverture est voulue par les parents », a affirmé Patrice Durant, inspecteur départemental, lors du point presse organisé par le préfet du Doubs sur l’organisation du déconfinement. Pour lancer cette affirmation, il s’appuie sur une étude lancée en début de semaine sous la forme d’un questionnaire auprès des parents d’élèves du département. Il en ressort que 40% des parents sont demandeurs. « Mais si cela avait été 10 ou 20%, nous aurions quand même fait ce travail de réouverture », indique le responsable départemental de l’Éducation nationale.

Il décrit en effet ce retour à l’école après le confinement comme « un impératif sociétal », qui vise à « réduire les inégalités scolaires et sociales ». « Une attention particulière sera portée aux quartiers classés en QPV » (quartiers politique de la ville) et « aux enfants qui en ont le plus besoin ».

Pour les enfants, le retour sera possible à partir du jeudi 14 mai, pour trois niveaux : les grandes sections de maternelle, les CP et le CM2, avec des possibilités d’ajustements selon les particularités locales : « Souplesse, dialogue, pragmatisme », a insisté le directeur départemental. Il estime que 80 à 90% des écoles du département rouvriront la semaine prochaine, certaines communes ayant préféré rouvrir les classes le 18. Les enseignants rentreront quant à eux dès le lundi 11 pour s’approprier les consignes sanitaires, s’organiser, finaliser l’agencement des classes.