Domicile 90 recherche des bénévoles pour rendre visite aux personnes âgées isolées

À l’occasion du premier confinement, au printemps 2020, Domicile 90 a mis en place la Plateforme du cœur. Une plateforme qui visait à garder le lien avec les personnes chez lesquelles l’association n’intervenait plus compte tenu des règles sanitaires en vigueur. « Quand la crise sanitaire a débarqué, nous avons dû annuler du jour au lendemain les interventions non vitales », rappelle Aline Dougoud, responsable de la Plateforme du cœur à domicile 90. « Mais il était hors de question de laisser ces personnes sans contact », ajoute-t-elle. Cela concernait plus de 800 personne, sur près de 1 400 usages visités, à l’époque, quotidiennement.

Rapidement, un dispositif se met en place. Et en quelques jours, la Plateforme du cœur est opérationnelle. Ces appels servaient alors à expliquer les raisons des non-interventions, puis à prendre des nouvelles des usagers, à vérifier que tout va bien, à sonder les besoins et à simplement « papoter », sourit Aline Dougoud. Une quinzaine de bénévoles s’est relayée pendant cette période du premier confinement. 3 500 appels ont été passés ; un appel par semaine était fait si la personne le souhaitait. « Ce fut une aventure humaine extraordinaire que d’avoir participé à cette chaîne téléphonique », confie Sylvie Faivre, vice-présidente de Domicile 90, retraitée et ancienne professeure, aujourd’hui bénévole de la Plateforme du cœur. Avec le déconfinement, on raccroche les combinés.