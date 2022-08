Des incendies se déclarent dans le Jura et dans les Vosges

Plusieurs incendies ont ravagé ce mercredi 10 août près de 110 hectares de végétation dans le Jura, placé au niveau « crise » sécheresse depuis le 1er août. Une trentaine d’habitants d’un hameau ont dû être évacués, a annoncé la préfecture dans un communiqué. Dans le secteur de la commune de Vescles, 70 hectares de broussailles et de forêts étaient déjà partis en fumée en milieu d’après-midi. Le feu « continue sa course vers le Nord, propageant une impressionnante fumée sur la vallée », a indiqué la préfecture dans un communiqué. « Une centaine d’hectares sont menacés » mais « le feu se situe dans une zone peu accessible et ne menace pas de zone d’habitation », a-t-elle ajouté, précisant que deux routes départementales ont été « coupées afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers » et que « des coupures d’électricité pourraient également se produire dans le secteur ».

En fin de matinée, un autre sinistre s’est déclaré sur les communes de Vosbles-Valfin et de Cornod, à une vingtaine de kilomètres plus à l’ouest. Quelque 40 hectares de végétation ont brûlé et une trentaine d’habitants d’un hameau ont été évacués « par mesure de prévention », selon la préfecture.

Un troisième départ de feu a rapidement été maîtrisé à Plaisia. Des pompiers de huit départements de l’est de la France ont été mobilisés en renfort devant porter à 150 le nombre de soldats du feu « sur place d’ici la fin de journée », toujours selon la préfecture du Jura qui a activé son centre opérationnel départemental.