Delle : des travaux pour améliorer le centre d’accueil des demandeurs d’asile

La maire de Delle, Sandrine Larcher, pointe : « Intégrer un Cada (centre d’accueil pour les demandeurs d’asile) n’a pas fait débat. Nous sommes une terre industrielle et nous avons déjà connu des vagues successives de demandeurs d’asile. » Elle poursuit : « Aujourd’hui, nous les accueillons et ils s’intègrent très bien dans nos écoles, mais aussi dans nos associations. » Au sein du foyer, quatre assistantes de services sociaux sont présentes. Elles intègrent les demandeurs d’asile dans des comités de vie sociale, une fois tous les deux mois, ainsi que dans des réunions collectives. Même si avec le covid, « les choses sont plus compliquées et nous sommes limitées à six personnes », explique Karina Brikat, directrice adjointe du site d’hébergement de Delle.

Dans cette dynamique, à l’été 2022, le Territoire de Belfort expérimentera le programme « AGIR » proposé par la préfecture, destiné à favoriser l’insertion professionnelle, culturelle, linguistique et sociale des réfugiés.