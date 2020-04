Déconfinement: Emmanuel Macron s’entretient avec les maires sur les écoles et les crèches

Signe du ralentissement économique majeur, la consommation d’électricité a baissé de 20% depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement, baisse imputée principalement aux secteurs de l’industrie et des services, a indiqué RTE. Les conséquences économiques et sociales sont également très lourdes. Le chômage partiel a franchi la barre des 10 millions de salariés concernés. Et le déficit de la Sécurité sociale atteindra le niveau abyssal de 41 milliards d’euros cette année.

L’Etat met sur la table un plan d’aide massif de 110 milliards d’euros, voté jeudi dans la nuit par le Sénat. Députés et sénateurs se réuniront jeudi en commission mixte paritaire afin de s’accorder sur un texte commun.

De nombreuses voix, dont celle du Haut Conseil pour le climat, appellent toutefois à ne pas reproduire la même erreur qu’en 2008, quand le plan de relance avait favorisé des activités polluantes.

Le secteur automobile, en tout cas, redémarre doucement après plus d’un mois de pause: Renault a annoncé la reprise de sa production en France, au lendemain d’une réouverture d’usine chez Toyota. Chez PSA, le chômage partiel se poursuivra après la fin avril.