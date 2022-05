Dans l’aire urbaine, un réseau de transport unique pas pour tout de suite 

Le Grand Belfort, la Communauté de communes du Pays d’Héricourt, des Vosges du Sud et du Sud Territoire VS Pays de Montbéliard agglomération (PMA). Les présidents des intercommunalités ont débattu ce mercredi sur la mise en place d’une entité unique de transport dans le Nord Franche-Comté. Pour les aider, une étude a été commandée au cabinet Mensia sur les différentes méthodes qui s’offraient pour organiser les déplacements et les transports dans l’aire urbaine.

Deux solutions s’offrent à l’actuel syndicat mixte de transport Nord Franche-Comté, détaille le rapporteur de l’étude. La mise en place d’un réseau commun de transport unique, une AOM (autorité organisatrice de la mobilité), en choisissant un président au gouvernail. Ou le renforcement du syndicat du transport, qui nécessite des changements de statut et l’accord de chaque intercommunalité à chaque étape du processus de décision, avec des votes distincts lors des conseils de communauté. Le rapporteur expose : « Les deux solutions sont possibles et offrent des choses assez similaires. Seule distinction : avec le syndicat, si une seule personne bloque, tout s’enraye. »

Grand Belfort, Communauté de communes du Pays d’Héricourt, Vosges du Sud, Sud Territoire : tous les présidents d’intercommunalités sont d’accord pour dire que le modèle à adopter est l’AOM unique. Pour eux, le modèle permettra de prendre des décisions plus rapidement, plus efficacement et d’adopter un message politique fort pour donner une crédibilité au Pôle métropolitain. Sauf le Pays de Montbéliard Agglomération, qui considère que le renforcement du syndicat tel qu’il y est est suffisant. « PMA ne se refuse pas l’horizon d’une AOM. Mais pour le moment, nous ne connaissons pas les limites de ce modèle. Où est l’horizon infranchissable ? », s’est questionné Damien Charlet, vice-président de PMA chargé des mobilités et des transport. Il a exprimé le souhait de continuer à travailler ensemble, en poursuivant des réflexions sur l’évolution du syndicat. Il a aussi exposé que garder de l’indépendance les uns par rapport aux autres permettra de moindres procédures administratives, et un moindre éloignement des décisions dans les intercommunalités.

Dans un communiqué remontant au 12 avril, Charles Demouge, président de PMA avait déjà exprimé son avis sur la question en estimant que « le syndicat permet parfaitement la création et la gestion de lignes interdépartementales » et qu’il était « la bonne structure pour travailler à cet enjeu majeur pour les étudiants du Nord Franche-Comté et pour les habitants du Pays de Montbéliard.»

Un avis très loin d’être partagé par Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort, qui voit dans cette décision de la mauvaise volonté de la part du président de Pays de Montbéliard Agglomération, Charles Demouge. « Nous avons l’impression que PMA sort les freins sur toutes les politiques communes. Si on ne construit pas maintenant, nous resterons un nain politique », s’est énervé Damien Meslot.