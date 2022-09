Dampjoux bientôt intégrée à Pays de Montbéliard Agglomération

En 2019, la commune de Dampjoux, de 169 habitants, a fait part de son souhait de rejoindre la communauté d’agglomération de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et de quitter celle de Maîche dont elle est membre depuis 2017 ; Dampjoux est distante de 21 km de Maîche et de 25 km de Montbéliard Elle a fait voter une première délibération cette année-là, puis début 2021. Ce jeudi 29 septembre, les élus de PMA ont débattu à ce sujet.

Marie-Noëlle Biguinet, 1re vice-présidente de PMA, maire Les Républicains de Montbéliard, qui a présenté le rapport, a rappelé que la décision était motivée et justifiée par une situation géographique limitrophe avec plusieurs communes membres de PMA (Villars-sous-Dampjoux, Noirefontaine, Feule). Mais aussi par des relations de coopération « depuis de nombreuses années » avec ces communes. « Dampjoux, Noirefontaine et Villars-sous-Dampjoux ont toujours fonctionné toutes les trois », rappelait, en amont de la séance de Pays de Montbéliard Agglomération, Charles Demouge, président Les Républicains de l’agglomération.

Elle rappelle qu’avec ces communes, Dampjoux a déjà partagé un réseau d’eau potable géré avec la commune de Feule, et ce jusqu’au 1er janvier 2020. Mais aussi, Dampjoux gère l’assainissement avec les communes de Villars-sous-Dampjoux et Noirefontaine. Aussi, avec ces communes, elle partage déjà la gestion des écoles, du périscolaire, de la salle des fêtes, de l’église et du cimetière. Sans compter la vie associative, liée entre les trois communes et le fait que les élèves soient dirigés vers le pays de Montbéliard pour le collège ou le lycée. La maire de Noirefontaine, Marie-Line Lebrun, s’est réjoui de cette possibilité, exposant « un rétablissement logique ». « Il y a une logique territoriale », résume Charles Demouge.