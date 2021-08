Quand la musique électronique et classique se rencontrent dans 4 lieux emblématiques du Nord Franche-Comté

Ils s’étaient rencontré une première fois début juillet pour déchiffrer les partitions à Dijon, mais les musiciens de l’Ecole supérieure de musique et le trio Zerolex ensemble ont répété pour la première fois lundi. Premier concert… Mercredi. « C’était un sacré défi pour eux ! » admettent fièrement Vincent Ihle et David Demange, respectivement directeur de La Poudrière et du Moloco. D’un habituel trio, Zerolex se retrouve entouré de neuf musiciens. Alto, violon, violoncelle, contrebasse et saxophone, chanteuses et percussions viendront apporter force et enrichissement mélodique au corpus musical proposé par l’artiste électro. En tout, ils sont dix. Pas facile, en trois répétitions, de trouver l’équilibre parfait, sans chef d’orchestre pour guider l’harmonie.

« Il a fallu s’accorder. Le gros du travail a été fait en moins de 48 h. Mais ce qui est beau, c’est la différence de niveau d’une répétition à l’autre. Aujourd’hui, on était bien meilleur qu’hier, et on sait que le concert de mercredi ne sera pas le même que celui de samedi », confie-t-il mardi, à l’avant dernière répétition. A découvrir dès ce soir au fort Dorsner à Giromagny. Il reste des places !