Montbéliard : la danseuse Jeanne Morel de retour pour un court-métrage

« Il y a quelque chose de très émouvant dans le fait de redécouvrir sa ville. Quand on y vit, on ne regarde pas vraiment », admet Jeanne Morel. Celle qui est parti de la maison à 18 ans pour étudier en hypokhâgne, puis au conservatoire de danse de Lyon n’a plus le même œil sur la ville aujourd’hui. « Quand j’avais 17 ans, je donnais rendez-vous à mes amis au pied du château. Mais jamais on ne levait la tête pour admirer le patrimoine », raconte la danseuse. «Aujourd’hui, le fait d’être parti et de revenir, je redécouvre le patrimoine. Si les bâtiments restent figés dans le temps, l’image qu’on s’en fait évolue avec nous, elle n’est pas fixe. Cette mouvance est incarnée par la danse. Danser devant ce patrimoine exceptionnel que sont les bâtisses, mais aussi la nature, c’est un sentiment incroyable », affirme-t-elle, un peu émue. Le court-métrage a été tourné dans le château des ducs de Wurtemberg, une yorbe du centre-ville, à la paroisse Saint-Maimboeuf et le temple Saint-Martin, sans oublier la forêt de Courcelles.Ce sera une invitation à découvrir ou re-découvrir le patrimoine de la ville.

Le court-métrage, en plus d’être diffusé aux journées européennes du patrimoine sera aussi envoyé à des festivals de cinéma et de danse : « C’est une œuvre d’art qui mérite de voyager et cela permettra de faire voyager le patrimoine local », affirme Jeanne.