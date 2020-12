Covid-19 : tour d’horizon des dernières mesures de soutien aux entreprises

Le fonds de solidarité, créé en mars, a été renforcé et élargi en soutien à la trésorerie des entreprises et commerces. Il couvre les pertes de chiffre d’affaires.

Le fonds de solidarité concerne tout indépendant et entreprise de moins de 50 salariés, dont l’activité a débuté avant le 30 septembre 2020.

– Les entreprises contrôlées par des holdings sont éligibles si l’effectif salarié cumulé de la holding et de ses filiales est inférieur à 50 salariés.

Les personnes physiques et les personnes morales sont éligibles, sauf si leur dirigeant majoritaire est titulaire d’un contrat de travail à temps complet.

Les agriculteurs membres d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), les artistes auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde peuvent bénéficier du fonds de solidarité.

Les entreprises fermées administrativement après le 28 novembre peuvent bénéficier d’une aide d’un montant égal à 20% du chiffre d’affaires de la même période en 2019, jusqu’à 100 000€, en lieu et place de l’indemnisation compensant la perte de chiffre d’affaires. Les entreprises pourront choisir la mesure la plus généreuse.

Le formulaire de demande d’aide est disponible sur le site impots.gouv.fr :

– pour le mois d’octobre : formulaire disponible depuis le 20 novembre

– pour le mois de novembre : formulaire disponible à partir du 4 décembre

– pour le mois de décembre : formulaire disponible début janvier 2021