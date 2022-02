Covid-19 : que disent les statistiques à l’échelle du nord Franche-Comté ?

Le 1er février, l’hôpital nord Franche-Comté accueillait 160 patients. On est loin des 203 patients accueillis le 18 décembre 2020, mais la pression reste forte sur le système hospitalier, même si l’on observe un retrait des accueils en réanimation. Et même s’il y a moins de patients covid-19 dans ces services, ils occupaient quand même encore la moitié des lits de réanimation fin janvier, à l’HNFC. Ce n’est pas neutre sur le fonctionnement de l’hôpital. Et la crise est encore une vraie réalité pour les hôpitaux, notamment en hospitalisation conventionnelle, insiste l’infectiologue, même si la vie reprend petit à petit ses droits. Et une donnée l’illustre : le 9 février, il y avait 33 059 personnes hospitalisées en France pour la covid-19, des chiffres supérieurs au pic de la première vague. 31 544 personnes étaient hospitalisées le 16 avril 2020, au plus fort de cette première vague, alors que le pays était à l’arrêt. Pour faire face à cette activité, des services sont fermés insiste Vincent Gendrin ; le plan Blanc est toujours activé. C’est « une vraie perte pour la population », déplore-t-il. En regardant ces données, on observe toutefois une inflexion des hospitalisations conventionnelles. À taux d’incidence égal, il y a moins de personnes hospitalisées. Et c’est encore plus vrai avec le variant Omicron (lire plus bas). On observe aussi beaucoup plus de personnes hospitalisées avec des tableaux moins graves qu’auparavant note l’infectiologue. Il n’y a plus forcément de besoins systématiques d’oxygène. La covid-19 peut provoquer chez certains des carences, des chutes, qui modifient les prises en charge. Mais cela ne réduit pas pour autant la pression sur le système de santé, encore fortement mobilisé.