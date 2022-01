Le tableau dressé par l’ARS dans son communiqué hebdomadaire présente la même tendance dans toute la région : « Tous les départements sont concernés par des taux d’incidence à 4 chiffres conjugués à des taux de positivité des tests supérieurs à 15%, ce qui montre que ces niveaux records de contamination mesurés ne s’expliquent pas seulement par le plus grand nombre de tests enregistrés ces derniers jours, indique l’ARS. En pratique, le risque pour chacun de rencontrer le virus dans sa vie quotidienne n’a jamais été aussi élevé. Sous l’effet de la double vague delta et omicron, la pression hospitalière s’accroît elle aussi : plus de 900 personnes sont désormais prises en charge, dont 160 en soins critiques ». En conséquence, l’ARS a demandé aux établissements de prolonger le plan blanc de quatre semaines.