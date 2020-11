Covid-19 : les restrictions maintenues dans le Jura suisse

Le Gouvernement jurassien, qui s’est réuni en séance extraordinaire jeudi soir, a décidé de prolonger l’état de nécessité et les mesures en place jusqu’au 30 novembre au moins. Cela implique la fermeture des bars et restaurants, l’interdiction des sports collectifs, la fermeture des infrastructures accueillant du public comme les musées ou les salles de concert ou encore l’interdiction des manifestations et rassemblements, publics ou privés, de plus de 5 participants. « Le Gouvernement est conscient de l’impact, tant sur le plan économique que sur le plan social, que cette décision engendre, ainsi que de l’effort considérable qu’il demande aux citoyennes et citoyens. C’est toutefois en respectant scrupuleusement ces mesures que la chaîne de contamination du coronavirus continuera à faiblir », précise le communiqué.

Les tests rapides, dits antigéniques, sont aussi disponibles dans le Jura suisse ; ils sont en cours de déploiement depuis plusieurs semaines en France. « Ces tests rapides sont toutefois uniquement destinés aux personnes présentant des symptômes depuis moins de quatre jours. Les personnes considérées comme vulnérables (souffrant de maladies chroniques ou/et âgées de plus de 65 ans), ou travaillant dans le domaine des soins, doivent utiliser les tests PCR plus sensibles et donc plus précis que les tests antigéniques rapides », prévient le gouvernement jurassien.