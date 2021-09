Covid-19 : des centres mobiles de vaccination au plus près des étudiants

Dans la même logique, un planning a été établis pour les collèges et lycées du département, qui seront tous visités au mois de septembre. Et une seconde tournée sera prévue en octobre pour les secondes injections. Ce dispositif s’appuie sur le centre mobile du conseil départemental et sur celui de Jussieu Secours.



Aujourd’hui, le taux d’incidence s’élève à 152 pour 100 000 habitants dans le Territoire de Belfort, annonce la délégation territoriale de l’agence régionale de santé, près de deux fois supérieure au niveau régional. 33 personnes sont hospitalisées pour covid-19 à l’hôpital Nord Franche-Comté, dont 9 en réanimation. « Nous sommes sur un plateau », observe Sandrine Marchetti, qui baisse doucement. Avec la rentrée, les semaines d’intégration, le Fimu, on appelle « à la vigilance », indique le directeur de cabinet du préfet, pour éviter une forte reprise, d’ici 15 jours. Aujourd’hui, 59 % des Belfortains ont un schéma vaccinal complet et 70 % ont déjà reçu une première injection, sachant que 17,7 % de la population du département est âgée de 0 à 14 ans (Insee, 2018) et que la vaccination n’est ouverte qu’aux personnes de plus de 12 ans. Dans les grandes lignes, 85 % de la population du Territoire de Belfort peut donc aujourd’hui être vaccinée si elle le souhaite.