Covid-19 : décès d’un médecin urgentiste dans le Jura

« Je suis aux regrets de vous annoncer le décès dû au coronavirus de mon ami et confrère urgentiste le Dr Eric Loupiac, des urgences et du SMUR de #LonsleSaunier. Il était un homme merveilleux, un grand médecin. Je pense à sa famille et l’#amuf dont il était membre est bouleversée », a écrit Patrick Pelloux sur son compte Twitter.

Le Dr Éric Loupiac, 60 ans, « avait voulu se faire soigner par les équipe du Pr Didier Raoult » et est décédé « à Marseille en réanimation », a précisé le Dr Patrick Pelloux à l’AFP. « Dès le début de l’épidémie, il n’avait pas le matériel pour se protéger et cela le mettait très en colère », a-t-il pointé.

Délégué de l’Amuf dans le Jura, le Dr Éric Loupiac « s’est battu pour faire comprendre l’importance de garder des hôpitaux de proximité comme celui de Lons-le-Saunier », a encore souligné le Dr Patrick Pelloux, rendant hommage à « un homme d’engagement » et à « une grande figure de la médecine d’urgence en France ».