Corinne Coudereau porte plainte conte X au sujet de La Rosemontoise et de la Villa des Sapins

Corinne Coudereau va plus loin et « invite toutes les familles des résidents atteints du covid 19 sous forme grave et n’ayant pas été hospitalisés à se regrouper et à engager eux aussi une action en justice. En engageant cette action, je m’assure que les magistrats qui régissent notre pays soient informés et qu’ils puissent ainsi, je l’espère, apporter des réponses à toutes nos interrogations ».

Dans son courrier au procureur sur la Rosemontoise, elle affirme que « depuis plusieurs mois, les conditions d’accueil et de séjour des résidents, de l’Ehpad de la Rosemontoise avenue Oscar Ehret à Valdoie (90300), ne correspondent en rien aux normes sanitaires et d’encadrement prévues par la loi. Ces graves manquements ont aboutis au décès de plus de 30 résidents en moins de 2 mois.

Les personnels ont dû effectuer leur travail sans bénéficier des protections pourtant obligatoires. Il en résultera de nombreux cas de contamination et le décès d’une aide­ soignante et de l’époux d’une employée elle-même contaminée sur son lieu de travail. Cette dramatique situation s’est déroulée pendant de nombreuses semaines, sans aucune réaction appropriée des autorités de tutelles, I’ Ars et le conseil départemental. »

Concernant la maison d’accueil de la Villa des Sapins, elle indique au procureur que « depuis plusieurs mois, les conditions d’accueil et de séjours des enfants confiés à la Mecs de la Villa des Sapins, rue de Turenne à Valdoie {90300), ne correspondent en rien aux normes sanitaires et d’encadrement prévues par la loi. La crise sanitaire liée au Coronavirus a encore amplifié ces graves manquements qui après des semaines de brimades ont aboutis au décès de Monsieur Laurent JOST, veilleur de nuit de l’établissement. Les personnels dénoncent depuis des mois une situation de terreur créée par les adolescents sans que la Direction et les organismes de tutelles ne réagissent. »

Ci-dessous, les deux courriers de Corinne Coudereau au procureur de la République du Territoire de Belfort.