Conte & Compagnies : 35 spectacles gratuits à cheval entre la France et la Suisse

Chaque année, le festival propose une programmation éclectique. L’édition 2021 ne déroge pas à la règle. Mais pour la première fois, une création inédite est proposée, Le Canton des Fôles, « qui fait la part belle aux contes et légendes issus du territoire transfrontalier et met en valeur notre patrimoine commun », indique le dossier de presse du conseil départemental. « Cette création, qui associe des artistes français et suisses, a pu voir le jour grâce au soutien du Fonds pour la coopération culturelle (Fonds Belju) porté par le Département et la République et Canton du Jura », indique le document de présentation de cette 22e édition.