Confinement : un maire de l’Yonne brave l’interdiction de fermeture des commerces

Dans cet arrêté daté de jeudi, publié sur le site internet de la commune et révélé par des médias locaux, le maire considère que « les rayons non-alimentaires et non-essentiels des supermarchés et des hypermarchés ne sont pas fermés », entraînant une « rupture d’égalité de traitement » entre la grande distribution et les petits commerces de centre ville. Dénonçant « une pratique déloyale », M. Boucher autorise les « commerces non-alimentaires du centre ville de Migennes » à rester ouverts « à compter du 30 octobre 2020 à 0H00 et jusqu’à ce que l’égalité de traitement soit rétablie ».

Mais le préfet de l'Yonne Henri Prévost a demandé au maire de « retirer son arrêté ». La préfecture rappelle dans un communiqué qu'un maire ne peut pas « prescrire par arrêté municipal des règles contraires à un texte de portée générale, pris par le gouvernement qui s'applique à l'ensemble du territoire ». Les commerçants sont aussi « dans l'obligation d'appliquer les mesures nationales ».