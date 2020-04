Cinq bureaux de poste ouverts dans le nord Franche-Comté

Le bureau d’Héricourt n’est pas par contre pas encore ouvert. « La réouverture du bureau de poste est conditionnée à plusieurs facteurs qui ne sont pas encore réunis », indique le groupe La Poste, sollicité à ce sujet. Puis de lister les besoins : « Le personnel nécessaire (au moins 3 personnes) en fonction de l’évolution de la situation sanitaire sur le secteur, tout le matériel de protection nécessaire à la sécurité et des postiers et de nos clients (mise en place de plexiglace aux guichets et de barrières afin de canaliser les flux et de faire respecter les distances de confinement de 1 mètre avec marquage au sol à réaliser, gels hydroalcooliques et masques pour notre personnel), la présence d’un vigile pour faire respecter la règle de 2 clients à la fois seulement à l’intérieur du bureau et des forces de l’ordre devant le bureau. » Le groupe La Poste espère pouvoir le rouvrir prochainement. Peut-être la semaine prochaine.