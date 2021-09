Christophe Grudler : « Construire cette idée Belfort-Montbéliard et hydrogène »

« L’Europe est aux côtés de Belfort. Il ne faut jamais l’oublier », insiste Christophe Grudler, député européen MoDem, domicilié à Belfort. Et de rappeler un chiffre, en préambule de sa conférence de presse de rentrée, ce lundi 13 septembre. Sur les 282 millions d’euros issus du programme France relance fléchés depuis un an vers le Territoire de Belfort, 112 millions sont issus de fonds européens. Glissant également que ces fonds ne viennent pas du contribuable français mais de ressources propres à l’Union européenne. « Tout ce qui vient abonder le plan de relance français, c’est du bonus », insiste Christophe Grudler. Un bonus que les Anglais n’ont pas, par exemple, n’oublie-t-il pas de rappeler.

C’est du côté de l’hydrogène que le député européen veut rappeler le rôle de l’Europe. Aujourd’hui, l’un des gros projets belfortains liés à l’hydrogène est la possible installation d’une usine d’électrolyseurs de McPhy – qui transforme l’électricité en hydrogène – employant 450 personnes (lire notre article). La construction de cette usine, pour laquelle l’Aéroparc de Fontaine a été retenu comme lieu d’implantation, est suspendue à des fonds européens. Ces fonds liés à un projet important d’intérêt européen commun (Piiec) viennent d’être validés. Les dossiers français retenus dans ce projet seront connus fin septembre, lors du conseil national de l’hydrogène, qui doit se tenir à Belfort, annonce le député, le 30 septembre. « J’ai bon espoir que McPhy soit dedans », précise Christophe Grudler. « Si on n’a pas ce Piiec, on n’a pas McPhy à Belfort », insiste Christophe Grudler. Ces fonds sont des dérogations aux règles du marché commun, qui autorisent des subventions d’État et de l’Europe et qui sont donc en contradiction à la concurrence libre et non faussée, le dogme économique européen.