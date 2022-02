Bethoncourt : bottes de paille et cloisons en terre pour le futur collège Anatole-France

Le clin d’œil est symbolique. Le 9 février, les élus n’ont pas posé la première pierre du futur collège Anatole-France de Bethoncourt, où les élèves s’installeront à partir de la rentrée 2023. Non, ils ont posé la première botte de paille ! Le futur établissement de 7 000 m2, qui doit accueillir 500 collégiens dont 300 demi-pensionnaires, répond à un haut niveau de qualité énergétique et environnementale. Il sera certifié Certivea, haute qualité environnementale. Il vise aussi le label E4C2, du label E+C, « soit le plus haut niveau de performance sur le plan de l’énergie et de du bilan carbone, avec le souci d’un bilan carbone minimal et une isolation thermique qui en fait un bâtiment passif », détaille le conseil départemental du Doubs dans le dossier de presse de présentation du projet. Le bâtiment sera construit en ossature bois, en pailles et en terre.

Les cloisons seront faites avec de la terre. « La terre crue sera prélevée sur le site et transformée sur place en briques (pour les cloisons et les parements de façade du rez-de-chaussée) », détaille le Département. La paille sera aussi d’origine locale. « Des matériaux à faible empreinte carbone ont été favorisés tout en valorisant les savoir-faire locaux », complète le dossier de presse. Aucun enrobé n’est prévu dans le projet, les voiries extérieures seront perméables et les matériaux sont biosourcés. De nombreux revêtements (peinture, sol) seront issus de produits recyclés. L’établissement, économe en énergie, sera chauffé grâce à une chaudière bois granulés. Des panneaux solaires vont garantir l’autoconsommation. L’eau de pluie sera récupérer pour les toilettes et l’arrosage. Des zones de compostage sont envisagées et le tri sera organisé pour tout le monde.